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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Агентство городских новостей Москва

Москва, 4 июля. Прогноз погоды на воскресенье для Москвы и Подмосковья дали в Гидрометцентре России. Синоптики пообещали теплую погоду с переменной облачностью.

В воскресенье, 4 июля, москвичей ждет до 26 градусов тепла, преимущественно без осадков. Ночью может похолодать до +14 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье температура воздуха в воскресенье поднимется до +27 градусов, в ночное время столбик термометра опустится до отметки от +11 до +16 градусов тепла. В столичном регионе ожидается северо-западный ветер, скорость которого может достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

С середины следующей недели в Москву вернется жара, воздух прогреется до +34 градусов. Такая температура продержится в регионе до середины июля, считают в Гидрометцентре.

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