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Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
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Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
Общество
Жара до 34 градусов вернется в Москву на следующей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 июля. Жаркая погода установится в Москве и области с середины следующей недели. Столбик термометра поднимется до 32–34 градусов выше нуля.

Такие погодные условия в столичном регионе продержатся до середины июля. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму примерно на пять градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Начиная со среды-четверга устанавливается жаркая погода. В среду температура будет уже 30 и выше градусов, а в четверг по области уже до 32-34 градусов», пояснил синоптик.

Выходные в Москве и ряде регионов России ожидаются теплыми, солнечными и сухими. Однако на территории Черноземья погода будет преимущественно облачной с кратковременными грозовыми дождями.

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