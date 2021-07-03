Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 23:23
23:18
Общество
Фанаты сборной Дании спели песню про Артема Дзюбу
23:17
Евро 2020
Англичане удвоили преимущество в матче против украинской сборной
22:59
Общество
Когда не осталось легких: реаниматолог рассказал об аппарате ЭКМО
22:56
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн наотрез отказался от вредных привычек после капельницы
22:51
Весь мир
Гарант экономического роста: в Судане стартовал фестиваль манго
22:42
Общество
Кефир и ряженка могут облегчить состояние организма в жаркую погоду
22:40
Общество
Бледность кожи может указывать на низкое содержание гемоглобина в крови
22:35
Общество
Елена Малышева включила кефир в список продлевающих жизнь продуктов
22:33
Общество
Росстандарт отзывает новые Skoda Octavia и Superb
22:32
Происшествия
Московский дептранс сообщил о возгорании автомобиля в центре столицы
Все новости

Московский дептранс сообщил о возгорании автомобиля в центре столицы
Происшествия
Московский дептранс сообщил о возгорании автомобиля в центре столицы
pixabay.com  /  picman2

Москва, 3 июля. Возгорание автомобиля произошло в Москве на проезжей части в центре города. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия. Об этом сообщил столичный дептранс.

Ведомство добавило, что движение автомобилей на данном участке дороги перекрыто. Инцидент произошел на улице Андрея Карлова, находящейся между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

Власти столицы ранее приступили к созданию цифровых профилей работников такси. Система с данными водителей начнет работать на территории Москвы и области с августа текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Московский дептранс сообщил о возгорании автомобиля в центре столицы
москва автомобиль возгорание дептранс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru