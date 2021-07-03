Московский дептранс сообщил о возгорании автомобиля в центре столицы

Москва, 3 июля. Возгорание автомобиля произошло в Москве на проезжей части в центре города. Оперативные службы уже прибыли на место происшествия. Об этом сообщил столичный дептранс.

Ведомство добавило, что движение автомобилей на данном участке дороги перекрыто. Инцидент произошел на улице Андрея Карлова, находящейся между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

Власти столицы ранее приступили к созданию цифровых профилей работников такси. Система с данными водителей начнет работать на территории Москвы и области с августа текущего года.