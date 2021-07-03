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Сотрудники ГАИ в Москве ежедневно ловят нарушающих ПДД блогеров

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:48
Общество
Сотрудники ГАИ в Москве ежедневно ловят нарушающих ПДД блогеров
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 3 июля. «Блогеры-нарушители» правил дорожного движения ежедневно останавливаются сотрудниками столичного управления ГИБДД, сообщил начальник ведомства Александр Быков.

Инспекторы часто останавливают медийных личностей, которые, как блогер Эдвард Бил, передвигаются на «машинах-призраках». После задержания такие транспортные средства направляют на специальные стоянки, находящиеся под охраной.

Специалисты ГАИ также проводят мониторинг социальных сетей. Это необходимо для выявления нарушителей, пытающихся набрать аудиторию за счет избежания наказания за некорректную езду, сообщил Быков в эфире «России-24»

«То, что блогеры пытаются показать как некую свою удаль, можно так сказать, нами пресекается на корню», — заявил он.

Московское управление ГАИ закупило автомобили без ведомственной окраски. Это также необходимо для выявления нарушителей в транспортном потоке, сообщил Быков.

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