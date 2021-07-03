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Участница Pussy Riot Никульшина получила 15 суток ареста

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:41
Происшествия
Участница Pussy Riot Никульшина получила 15 суток ареста
instagram.com  /  @protrezvey

Москва, 3 июля. Псевдоактивистка Вероника Никульшина была приговорена к 15 суткам административного ареста. Решение принял Дорогомиловский суд столицы.

Участница группы Pussy Riot была задержана через сутки после освобождения из спецприемника. Она провела под арестом аналогичный срок.

У сотрудников полиции были основания полагать, что арестованная могла участвовать в срыве матчей в рамках Евро-2020. Она ранее стала участницей выходки на чемпионате мира в 2018 году.

Сейчас Никульшина арестована за неповиновение полиции.

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