Участница Pussy Riot Никульшина получила 15 суток ареста

Москва, 3 июля. Псевдоактивистка Вероника Никульшина была приговорена к 15 суткам административного ареста. Решение принял Дорогомиловский суд столицы.

Участница группы Pussy Riot была задержана через сутки после освобождения из спецприемника. Она провела под арестом аналогичный срок.

У сотрудников полиции были основания полагать, что арестованная могла участвовать в срыве матчей в рамках Евро-2020. Она ранее стала участницей выходки на чемпионате мира в 2018 году.

Сейчас Никульшина арестована за неповиновение полиции.