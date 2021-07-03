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Свыше 300 мостов, тоннелей и эстакад построили в Москве за десять лет
Общество
Свыше 300 мостов, тоннелей и эстакад построили в Москве за десять лет
wikipedia.org  /  Андрей Уляшев / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 июля. Порядка 308 искусственных сооружений возвели в Москве с 2011 года, рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики столицы.

Возведение улично-дорожной сети является одним из важнейших направлений строительной отрасли. За последние десять лет в Москве соорудили 308 тоннелей, мостов, эстакад и более тысячи километров дорог, благодаря чему значительно снизилась загруженность улиц столицы, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Само возведение занимает около 30% времени, остальные усилия направлены на подготовительные работы. К ним относятся расчистка территории, вынос инженерных коммуникаций за пределы участка и другие. Все это требует высокого уровня взаимодействия участвующих в строительстве компаний. Единый транспортный каркас Москвы может быть сформирован к 2024 году, сообщил ранее Бочкарев.

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москва строительство мосты
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