Энергогенерирующее напольное покрытие может появиться в метро Москвы

Москва, 3 июля. В столичном метрополитене планируется внедрение инновационных технологий в области окружающей среды, рассказал гендиректор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Организация выполняет роль исполнителя ряда крупных градостроительных программ в Москве. Согласно плану, на новых станциях подземки может появиться энергогенерирующее напольное покрытие. Благодаря ему получится преобразовать кинетическую энергию от шагов в электроэнергию.

«При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 миллионов человек в год при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до 6 МВатт чистой энергии в сутки», — сообщил он Агентству городских новостей «Москва».

Сейчас в Москве 21 станция метро находится на станции активного строительства. Через два года в эксплуатацию хотят ввести еще 24 станции.