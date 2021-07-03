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Бизнес-аналитик из Москвы сделала аферистов богаче на 1,2 миллиона рублей
Происшествия
Бизнес-аналитик из Москвы сделала аферистов богаче на 1,2 миллиона рублей
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 3 июля. Столичные полицейские получили заявление о крупном мошенничестве. Жертвой аферистов стала бизнес-аналитик.

Женщина рассказала, что ей позвонила "сотрудница банка". Злоумышленница заявила, что преступники пытаются похитить ее накопления. Лжеработница предложила способ «обезопасить» сбережения.

Заявительница поддалась на уговоры и перечислила на «резервный счет» 600 тысяч рублей. После этого собеседница предложила аналитику самой взять кредит, чтобы никто не смог оформить займ на ее имя. Аналогичную сумму пострадавшая перевела на указанный счет.

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе попался на похожий трюк с банком. Добычей афериста стали 200 тысяч рублей.

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мошенничество банк аналитик
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