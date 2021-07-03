Курьеров на велосипедах в Москве могут обязать сдавать экзамен по ПДД

Москва, 3 июля. Курьеров-велосипедистов в Москве могут обязать сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. С таким предложением выступила столичная ГАИ.

Курьеры на велосипедах зачастую нарушают ПДД и становятся участниками аварий. Поэтому следует проработать вопрос по закреплению законодательной нормы, которая обяжет осуществляющих доставку лиц сдавать экзамены на знание правил дорожного движения, сообщил глава управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Александр Быков.

Столичная ГАИ закупила машины без ведомственной окраски, чтобы следить за нарушителями на дорогах.