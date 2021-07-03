ГИБДД Москвы сможет получать данные о нарушениях с камер прямо на планшеты

Москва, 3 июля. Работу камер видеонаблюдения улучшат в столице для передачи данных с них на планшеты патрульных, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

Нововведение позволит инспекторам быстро фиксировать нарушения, чтоб сразу останавливать водителей в автомобильном потоке. Предполагается, что патрульные будут находиться на расстоянии около двух метров от камеры, уточнил Быков.

Согласно актуальной статистике, Москва занимает первое место в России по применению камер фото- и видеофиксации на дорогах. Благодаря такой системе наблюдения за водителями, тяжесть последствий автомобильных аварий в Москве самая низках по РФ.