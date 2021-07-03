Собянин раскрыл мощности пунктов вакцинации от COVID-19 для иностранцев в Москве

Москва, 3 июля. Мощности пунктов вакцинации иностранцев в Москве от коронавирусной инфекции оценил мэр города Сергей Собянин.

Вакцинация на сегодняшний день является единственным способом справиться с распространением коронавируса по миру. В ближайшие дни пункты прививки от этой опасной инфекции для иностранцев смогут принимать до 20 тыс. человек в сутки, добавил Собянин.

По словам градоначальника, в данный момент вакцинация в городе набрала хорошие обороты. Общее число привитых в столице России превысило 2,7 млн человек.