Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Москва, 3 июля. Вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты, заявил мэр города Сергей Собянин в комментарии журналистам.

Порядка 2,7 млн жителей Москвы уже сделали прививку от коронавируса. Примерно 60-70 тыс. горожан ежедневно посещают прививочные пункты в городе. Вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников провели уже 1,5 тыс. столичных предприятий, сообщил градоначальник.

Формирование массового иммунитета к COVID-19 позволит победить пандемию коронавируса, уверены ученые. Вакцинация от коронавируса 60% населения позволит остановить распространение заболевания.