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Стоимость услуг ЖКХ в Москве стала выше
Экономика
Стоимость услуг ЖКХ в Москве стала выше
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

, 3 июля. Рост тарифов на коммунальные услуги зафиксирован в столице.

Жители Москвы в июле заплатят за коммунальные услуги немного больше по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечается, что в городе поднялись тарифы на электроэнергию, отопление, воду и ее отведение, а также природный газ.

Рост цен в жилищно-коммунальном хозяйстве традиционно приходится на 1 июля. Среднее ценовое повышение достигло планки в 3,6%. Об этом пишет «Российская газета».

Гигакалория тепла подорожала на 3,22% (с 2467,38 рубля до 2546,83 рубля). Холодная вода стала стоить 43,57 рубля за 1 куб. м (цена изменилась с 42,30 рубля). Горячая вода реализуется по цене в 211,67 рубля за 1 куб. м, при том что в прошлом месяце куб продавался за 205,15 рубля.

Эксперты указывают на заметный рост цен на электричество. Тариф в домах с газовой плитой прибавил 4,6%, а владельцы электрических плит встретятся с ценовым ростом в 5,7%.

Юрист Олег Сухов поделился советом с россиянами, как сэкономить на коммунальных платежках, если у вас нет специальных льгот.

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Все новости / Экономика / Стоимость услуг ЖКХ в Москве стала выше
тарифы жкх коммунальные услуги
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