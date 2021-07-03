Оперативники в Москве задержали курьеров с фальшивыми справками о вакцинации

Москва, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали в российской столице продавцов с поддельными сертификатами о вакцинации против COVID-19.

Полицейские наведались в офис, расположенный в бизнес-центре на Большой Тульской улице. Двое горожан продавали готовые бумаги в интернете. В ходе обысков были найдены печати и фальшивые документы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении изготовителей незаконных документов. Стать фигурантами дела могут и покупатели. За приобретение поддельного сертификата о вакцинации россиянину грозит до года тюрьмы.

Создатели российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» отправили заявку на участие в программе СOVAX.