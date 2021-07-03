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Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в субботу
Общество
Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в субботу
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 3 июля. Облачная погода с небольшими прояснениями и мелким дождем ожидается в Москве в субботу, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ближайший день в российской столице будет идти небольшой дождь, а небо будет затянуто облаками. При этом температура воздуха прогреется до +25 градусов, добавил Леус.

«Температура воздуха +23-25, по области +21-26», — цитируют его РИА Новости.

Подобная погода на этих выходных также ожидается и в Северной столице. По словам Михаила Леуса, периферия антициклона будет оказывать прямое влияние на погоду в Петербурге. Дождей в ближайшие дни не ожидается, а температура воздуха будет повышаться.

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