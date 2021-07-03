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Сотрудники МЧС спасли застрявшего на тренажере мальчика в Москве
Общество
Сотрудники МЧС спасли застрявшего на тренажере мальчика в Москве
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Петроградского района

Москва, 3 июля. Спасатели освободили ребенка, застрявшего в спортивной конструкции на детской площадке на северо-востоке Москвы.

Мальчик застрял в конструкции спортивного тренажера и почти провалился внутрь. Прибывшие на место ЧП полицейские удерживали ребенка до приезда спасателей, чтобы он не травмировался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники экстренной службы вскрыли конструкцию и извлекли пострадавшего. Мальчик не получил серьезных повреждений. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Спасатели из Челябинской области помогли детям, которых унесло далеко от берега на надувном матрасе во время купания.

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