Сотрудники МЧС спасли застрявшего на тренажере мальчика в Москве

Москва, 3 июля. Спасатели освободили ребенка, застрявшего в спортивной конструкции на детской площадке на северо-востоке Москвы.

Мальчик застрял в конструкции спортивного тренажера и почти провалился внутрь. Прибывшие на место ЧП полицейские удерживали ребенка до приезда спасателей, чтобы он не травмировался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники экстренной службы вскрыли конструкцию и извлекли пострадавшего. Мальчик не получил серьезных повреждений. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Спасатели из Челябинской области помогли детям, которых унесло далеко от берега на надувном матрасе во время купания.