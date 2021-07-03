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Почти 50 рейсов задержали в аэропортах Москвы
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Общество
Почти 50 рейсов задержали в аэропортах Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Шмелева

Москва, 3 июля. Планы многих пассажиров столичных аэропортов резко изменились из-за перемен в расписании воздушных гаваней.

Всего из расписания выбились около 48 самолетов. Ситуация наблюдается в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Именно из них пассажиры 3 июля не могут вылететь в пункты назначения.

Больше всего рейсов отменили в Шереметьево, следует из информации «Яндекс.Расписания». Там не состоялось 12 вылетов, еще пять отправились с задержкой. Во Внуково отменили десять авиарейсов и еще пять вылетели позже. В Домодедово же с опозданием отправятся в полет пассажиры 16 самолетов.

В московском Шереметьево 1 июля задержали вылет из-за неисправности борта. Позже пассажиры, направлявшиеся в Казань, отправились на другом самолете.

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