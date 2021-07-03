Тиктокеры заблокировали проезжую часть на Патриарших прудах в Москве

Москва, 3 июля. Толпа молодых людей устроила танцы прямо на дороге, перекрыв движение автомобилям. Сходку тиктокеров разогнали прибывшие на место сотрудники полиции.

Почти всех участников «флешмоба» задержали. Теперь им грозит до 15 суток административного ареста за перекрытие улицы. Некоторые из них не отчаялись и продолжили танцевать даже внутри едущего автозака.

Недавно жители Пензенской области пожаловались на массовые кражи колпачков с колес автомобилей. По мнению горожан, всему виной новый тренд популярной среди подростков соцсети TikTok. Одно из таких преступлений, произошедших вблизи областного центра, попало в объектив видеорегистратора припаркованного автомобиля. Двое детей школьного возраста подошли к чужому транспортному средству и быстро скрутили с его колес колпачки.