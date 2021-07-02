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Задержан глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев
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Происшествия
Задержан глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев
pixabay.com

Москва, 2 июля. Глава Лобни Евгений Смышляев задержан, информирует источник.

По данным источника РЕН ТВ, в администрации города сейчас проводятся следственные действия.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что мэра Лобней задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Речь также идет о других коррупционных преступлениях.

Смышляев устроился работать в городскую администрацию Лобней в 2012 году. Он работал заместителем председателя комитета по экономике, позже главой контрольно-счетной палаты. В 2014 году стал главой городского округа. Ранее он преподавал экономику в лобненском лицее.

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