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Участницу Pussy Riot Никульшину повторно задержали в Москве

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:53
Происшествия
Участницу Pussy Riot Никульшину повторно задержали в Москве
instagram.com  /  @protrezvey

Москва, 2 июля. Правоохранители снова задержали участницу скандальной группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Причины задержания пока неизвестны.

Адвокат девушки Мансур Гильманов подтвердил информацию. Никульшину остановили правоохранители, когда она находилась рядом с подмосковным Солнечногорском. По его словам, это произошло на второй день после того, как она вышла из спецприемника после 15 суток ареста.

Ранее член группы Pussy Riot получила такое наказание за неповиновение правоохранителю. Полицейские ранее задержали ее при выходе из дома.

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полиция задержание никульшина
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