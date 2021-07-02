Участницу Pussy Riot Никульшину повторно задержали в Москве

Москва, 2 июля. Правоохранители снова задержали участницу скандальной группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Причины задержания пока неизвестны.

Адвокат девушки Мансур Гильманов подтвердил информацию. Никульшину остановили правоохранители, когда она находилась рядом с подмосковным Солнечногорском. По его словам, это произошло на второй день после того, как она вышла из спецприемника после 15 суток ареста.

Ранее член группы Pussy Riot получила такое наказание за неповиновение правоохранителю. Полицейские ранее задержали ее при выходе из дома.