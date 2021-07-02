Ревакцинация в домах престарелых Москвы начнется на следующей неделе

Москва, 2 июля. Постояльцев домов престарелых начнут повторно вакцинировать на следующей неделе в Москве. Ревакцинацию решили провести по прошествии полугода с первых прививок.

О повторной вакцинации в домах престарелых рассказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. Он отметил, что в начале 2021 года 97% постояльцев домов престарелых были бесплатно вакцинированы от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». В ходе Московского урбанистического форума Стружак подчеркнул, что вопрос повторной вакцинации был обсужден с руководством, и было принято решение приступить к ревакцинации на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области для отдельных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию. Так, сделать прививку от COVID-19 в обязательном порядке должны сотрудники сферы здравоохранения, торговли, общепита, образовательной и транспортной сферы и учащиеся образовательных учреждений, достигшие 18 лет.