Готовившего теракт в Москве мужчину арестовали до середины августа

Москва, 2 июля. Мужчину, который был задержан за подготовку теракта в Москве и Астраханской области, отправили в СИЗО по решению столичного суда.

Участнику террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России, предъявили обвинение по четырем эпизодам.

Ранее сообщалось, что теракты предотвратили сотрудники ФСБ. Боевики были задержаны в двух субъектах РФ. Один из них оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован. Двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.