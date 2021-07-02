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Назван новый врио ректора Высшей школы экономики

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:54
Общество
Назван новый врио ректора Высшей школы экономики
hse.ru  /  Пресс-служба НИУ ВШЭ

Москва, 2 июля. Временно исполняющим обязанности ректора НИУ Высшая школа экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

С пятницы, 2 июля, Никита Анисимов назначен исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В 1998 году Анисимов с отличием окончил механико-математический факультет Московского государственного университета. Он преподавал в университете машиностроения. С 2017 занимает пост ректора ДВФУ.

Ярослав Кузьминов ранее ушел с поста ректора ВШЭ по решению ученого совета. По результатам тайного голосования его объявили новым научным руководителем.

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ректор врио вшэ Никита Анисимов
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