Житель Подмосковья подозревается в истязании семилетней дочери

Москва, 2 июля. Правоохранители завели уголовное дело на жителя Коломны по подозрению в издевательствах над семилетней дочерью.

По предварительной информации следствия, в августе прошлого года 34-летний мужчина причинил дочери телесные повреждения, а также физические и психологические страдания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестимесячной девочки под Смоленском. Он обвиняется в систематическом избиении дочери.