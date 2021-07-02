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Житель Подмосковья подозревается в истязании семилетней дочери

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:44
Происшествия
Житель Подмосковья подозревается в истязании семилетней дочери
komi.sledcom.ru

Москва, 2 июля. Правоохранители завели уголовное дело на жителя Коломны по подозрению в издевательствах над семилетней дочерью.

По предварительной информации следствия, в августе прошлого года 34-летний мужчина причинил дочери телесные повреждения, а также физические и психологические страдания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за истязания шестимесячной девочки под Смоленском. Он обвиняется в систематическом избиении дочери.

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подмосковье истязание дочери коломны
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