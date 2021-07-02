Синоптик предупредил москвичей о новой волне зноя в июле

Москва, 2 июля. Новый антициклон, который принесет с собой сухую и жаркую погоду, надвигается на Москву и Московскую область.

Повышение температуры жители региона начнут ощущать уже в начале июля. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

При этом дожди в ближайшие дни ожидаются только в субботу. Столбики уличных термометров в этот день покажут от +20 до +25 градусов, а в воскресенье — до +27 градусов.

«Затем температура продолжит повышаться. 6 июля уже прогнозируют +24…29 градусов, 7 июля — от +26 до 31 градуса. В четверг и пятницу будет тоже сухо и жарко, а максимальная температура достигнет отметки в +33 градуса», — отметила синоптик в эфире «Радио 1».

Как заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в середине месяца превысит климатическую норму почти на семь градусов. Однако на этот раз жара будет отличаться от июньской.