Уголовное дело против Батурина возбудили после заявления вдовы Лужкова

Москва, 2 июля. Уголовное дело против российского бизнесмена Виктора Батурина возбудили по заявлению его сестры — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-главы "Интеко", сообщил его адвокат.

Ранее Басманный суд Москвы заключил Батурина под стражу на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве. Речь идет о событиях десятилетней давности, когда мужчина судился с сестрой из-за акций компании «Интеко». При этом коммерсант вину не признает.

Адвокаты просили суд избрать Батурину иную меру пресечения, однако ходатайство следователя о заключении под стражу было удовлетворено.