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Монтажника насмерть придавило декорацией на съемках фильма с Безруковым

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:21
Происшествия
Монтажника насмерть придавило декорацией на съемках фильма с Безруковым
Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, 2 июля. Монтажник Евгений Степанов получил смертельную травму после падения декорации. Она рухнула из-за нарушений правил безопасности.

Инцидент произошел на киностудии «Мосфильм». Мужчина вешал фон на съемках фильма «Нюрнберг», главную роль в котором сыграет Сергей Безруков. В результате работы на монтажника обрушились детали конструкции. Пострадавший получил множественные травмы, в том числе и разрыв органов. Из-за этого он погиб.

По факту происшествия правоохранители завели уголовное дело. СК устанавливает все причины произошедшего, а также виновника случившегося.

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смерть съемки мосфильм
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