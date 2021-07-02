Монтажника насмерть придавило декорацией на съемках фильма с Безруковым

Москва, 2 июля. Монтажник Евгений Степанов получил смертельную травму после падения декорации. Она рухнула из-за нарушений правил безопасности.

Инцидент произошел на киностудии «Мосфильм». Мужчина вешал фон на съемках фильма «Нюрнберг», главную роль в котором сыграет Сергей Безруков. В результате работы на монтажника обрушились детали конструкции. Пострадавший получил множественные травмы, в том числе и разрыв органов. Из-за этого он погиб.

По факту происшествия правоохранители завели уголовное дело. СК устанавливает все причины произошедшего, а также виновника случившегося.