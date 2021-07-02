Бизнесмена Батурина заключили под стражу

Москва, 2 июля. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Адвокаты просили суд избрать Батурину иную меру пресечения, однако ходатайство следователя о заключении под стражу было удовлетворено.

Предпринимателю инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о событиях десятилетней давности, когда мужчина судился с сестрой из-за акций компании «Интеко».

Родственницей фигуранта является вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, которая входит в список богатейших женщин России по версии Forbes.