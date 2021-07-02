Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, застрявшим в Шереметьево

Москва, 2 июля. Ситуация с пассажирами, застрявшими в аэропорту Шереметьево из-за неприбытия воздушного судна, находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

Из-за накладки 155 человек, которые должны были вылететь из Москвы в Новый Уренгой в 14:40, смогут отправиться в пункт назначения только в 07:00.

На рейс зарегистрировано 15 детей. Согласно законодательству, им обязаны предоставить право посещения комнаты матери и ребенка. Малыши в сопровождении родителей смогут отдохнуть в ней, поесть, принять душ и поиграть.

Несколько месяцев назад самолет авиакомпании «Азур эйр», вылетевший в Петербург из Сочи, вернулся в аэропорт из-за возможной разгерметизации кабины. Для перевозки пассажиров предоставили резервный борт.