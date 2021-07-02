Территорию аэропорта Внуково будут патрулировать казаки

Москва, 2 июля. Казаки начнут нести круглосуточную службу в аэропорту Внуково. Они будут помогать сотрудникам полиции в охране общественного порядка.

Казаки-дружинники Московского окружного казачьего общества будут обеспечивать безопасность пассажиров аэропорта Внуково совместно с сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Все заступившие на службу казаки прошли через строгий отбор. Отобранные кандидаты были обучены на специальных занятиях, в том числе на базе учебно-тренировочного центра воздушной гавани. Перед выходом на маршруты патрулирования казаки-дружинники приняли участие в совместном построении и проверили свое обмундирование.

Казаки будут нести круглосуточную службу. Они будут помогать сотрудникам транспортной полиции в проведении профилактической работы с пассажирами аэропорта и оказывать содействие в выявлении лиц, нарушающих общественный порядок.

Работа на объектах инфраструктуры требует особой бдительности. Как сообщалось ранее, сотрудники транспортной полиции Московской области изъяли 300 граммов наркотического вещества у женщины на станции Москва-Пассажирская-Ярославская.