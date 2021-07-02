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Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линию метро Москвы планируют объединить
Общество
Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линию метро Москвы планируют объединить
pixabay.com

Москва, 2 июля. Бирюлевскую линию столичного метрополитена могут продлить до центра города, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас вопрос пока находится на самой ранней стадии проработки, подчеркнул он. Как уточнил Бочкарев, продление Бирюлевской линии столичного метрополитена — непростая задача, для решения которой необходимо пройти через районы плотной застройки.

Объединение двух веток даст возможность сформировать единый диаметр и повысить их транспортную эффективность, добавил заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства. Рублево-Архангельская и Бирюлевская линия возьмут свое начало от Московского центрального кольца (МЦК) и далее выйдут за МКАД в северо-западном и южном направлениях соответственно.

Уже 21 станция метро находится в активной стадии строительства. Как сообщалось ранее, до конца 2023 года стоит задача ввести в эксплуатацию еще 24 станции.

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москва метро бочкарев
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