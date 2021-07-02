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В России участились случаи мошенничества с оформлением документов для перерасчета пенсий

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:21
Происшествия
В России участились случаи мошенничества с оформлением документов для перерасчета пенсий
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 2 июля. Генпрокуратура разыскивает аферистов, которые предлагают россиянам услуги по перерасчету пенсий и социальных пособий, а также помощь в распоряжении материнским капиталом.

По данным надзорного органа, неизвестные, чтобы ввести граждан в заблуждение, распространяют в Сети данные об организациях, которые занимаются подобными услугами. При этом договоры об их оказании написаны с нечеткими формулировками.

Прокуроры Красноярского края, Саратовской, Тульской областей и других субъектов России проводят комплекс мер, направленных на устранение случаев мошенничества. Сотрудникам также помогает МВД, Роспотребнадзор, Пенсионный фонд РФ.

Ранее пенсионный фонд Дагестана выявил более 200 поддельных заявлений об изменении способа и места доставки пенсии. Ведомством проверяется каждое такое обращение.

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пенсии генпрокуратура мошенничество
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