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Жители села Борисово выступили против создания карьера в Можайском округе
Общество
Жители села Борисово выступили против создания карьера в Можайском округе
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Жители села Борисово выступили против создания песчаного карьера на территории Можайского округа, так как это нарушит экологическую обстановку.

Производственная территория, которую планируют создать, будет граничить с водоохранной зоной на реке Мжут. В 350 метрах от карьера протекает река Протва, которая впадает в Оку, передает издание «Вести Подмосковья».

Также на востоке территория промышленной зоны будет граничить с природным заказником областного значения «Леса Борисовского лесничества», а в 600 метрах находится памятник природы «Овраг с многорядником Брауна». Охраняемые зоны богаты уникальной фауной и флорой. Местные жители считают, что глубокий карьер нарушит гидрологический режим водоемов и это ухудшит необходимые условия для обитания животных и растений, которые занесены в Красную книгу.

Природных заказников в России становится все больше. На Кубани в этом году появились еще две охраняемые природные территории, сообщалось ранее.

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экология карьер природа
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