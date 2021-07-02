СК подтвердил обнаружение трупа мэра Коломны

Коломна, 2 июля. Следственные органы завели уголовное дело после того, как главу городского округа Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым с огнестрельным ранением.

На теле чиновника были обнаружены множественные следы от пуль. Лебедев скончался в своей квартире. Его могли застрелить.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Стражи порядка осматривают квартиру главы городского округа и опрашивают его соседей. Другие детали происшествия неизвестны.