В Москве больным ОРВИ и их родственникам назначат тест на антитела к COVID-19

Москва, 2 июля. Мэрия Москвы предупреждает, что всем пациентам, которые больны ОРВИ и их родственникам будет назначен экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

Этот тест будет служить дополнением к ПЦР-тестированию на коронавирусную инфекцию. Таким образом, всем пациентам, у которых выявлено ОРВИ, а также их родственникам, необходимо будет сдать тест на уровень наличия антител к COVID-19.

Заведующая отделением НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Илона Меледина ранее объяснила, как правильно расшифровывать результаты тестирования на антитела к коронавирусу. Она также назвала значение, при котором следует пройти процедуру вакцинации.