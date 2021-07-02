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В Москве больным ОРВИ и их родственникам назначат тест на антитела к COVID-19

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:56
Общество
В Москве больным ОРВИ и их родственникам назначат тест на антитела к COVID-19
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Москва, 2 июля. Мэрия Москвы предупреждает, что всем пациентам, которые больны ОРВИ и их родственникам будет назначен экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

Этот тест будет служить дополнением к ПЦР-тестированию на коронавирусную инфекцию. Таким образом, всем пациентам, у которых выявлено ОРВИ, а также их родственникам, необходимо будет сдать тест на уровень наличия антител к COVID-19.

Заведующая отделением НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Илона Меледина ранее объяснила, как правильно расшифровывать результаты тестирования на антитела к коронавирусу. Она также назвала значение, при котором следует пройти процедуру вакцинации.

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орви тест антитела
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