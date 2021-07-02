Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Москве

Москва, 2 июля. Три газовых баллона для заправки зажигалок взорвались в столичной многоэтажке. При происшествии, предварительно, никто не пострадал, сообщает источник ФАН.

Сотрудники МЧС пока не подтверждают прорыв и взрыв газовой магистрали. Есть версия о взрыве изолированного баллона с газом, добавил собеседник редакции ФАН.

Сильный хлопок произошел недалеко от станции метро «Пролетарская». Детонацию предметов зафиксировали в жилом доме на улице Качалинской. При этом пожара после ЧП не было. В здании, где прогремел взрыв, выбиты стекла. Из постройки эвакуируют всех жильцов, сообщает ТАСС.

На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.