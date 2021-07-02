Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Москве

Москва, 2 июля. Взрыв прогремел в одном из жилых домов столицы РФ. Информации о пострадавших пока нет.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным ТАСС, взрыв произошел недалеко от станции метро «Пролетарская». Предполагается, что некий объект мог сдетонировать в жилом доме на улице Качалинской. Открытого горения на месте ЧП не наблюдается. В здании, где прогремел взрыв, выбиты стекла. Из постройки эвакуируют всех жильцов.