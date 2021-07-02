Правительство Москвы намерено не допустить введение нового локдауна на фоне пандемии

Москва, 2 июля. Власти Москвы считают локдаун последней мерой, направленной на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Они намерены сделать все, чтобы не вводить его.

Введение нового локдауна в Москве на фоне пандемии коронавирусной инфекции возможно лишь в крайнем случае. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время ситуация в Москве отличается от той, что сложилась в 2020 году. В России сегодня существует эффективная и безопасная вакцина, которой привились более двух миллионов граждан, отметила Ракова.

Вакцинация позволяет сформировать антитела к коронавирусной инфекции и коллективный иммунитет. Также она значительно снижает вероятность заражения тяжелой формой COVID-19. Использующиеся в России вакцины безопасны и для пациентов, ранее переболевших коронавирусом.