Delivery Club развернул собственный пункт вакцинации от COVID-19 для курьеров

Москва, 2 июля. Сотрудники сервиса Delivery Club смогут пройти процедуру вакцинации от коронавируса на отдельно созданном пункте, развернутом в Москве.

Сервис Delivery Club открыл собственный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, предназначенный для курьеров. Как сообщает пресс-служба компании, пункт развернули в логистическом хабе, расположенном в Москве.

Отмечается, что компания проводит вакцинацию бесплатно. Для проведения процедуры медицинские специалисты используют двухкомпонентный противокоронавирусный препарат «Спутник V».

Вакцинация является эффективным способом защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщалось ранее, в Петербурге за сутки вакцинировались более 20 тысяч человек. Всего же эту процедуру прошли 888 856 жителей Санкт-Петербурга.