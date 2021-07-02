Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 12:22
12:21
Происшествия
Лейтенанта запаса отправили в тюрьму за шпионаж на Кубани
12:21
Евро 2020
Кот Ахилл спрогнозировал исход встречи сборных Испании и Швейцарии
12:20
Общество
В Якутии появились пять первых «свободных от коронавируса» заведений
12:18
Евро 2020
Фан-зона чемпионата Европы открывается на Дворцовой площади Петербурга
12:18
Весь мир
Папа римский обратился к властям Ливана на фоне затяжного кризиса в стране
12:15
Евро 2020
Черчесов поздравил Шевченко с выходом сборной Украины в 1/4 финала Евро
12:15
Общество
Москвичам с ОРВИ рекомендовали соблюдать самоизоляцию
12:11
Общество
Скончался участник первого Парада Победы, герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный
12:10
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила важность вакцинации от коронавируса
12:10
Весь мир
Псевдо-халифат: как начиналась экспансия «Исламского государства»* в Сирии
Все новости

Delivery Club развернул собственный пункт вакцинации от COVID-19 для курьеров

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:15
Общество
Delivery Club развернул собственный пункт вакцинации от COVID-19 для курьеров
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 2 июля. Сотрудники сервиса Delivery Club смогут пройти процедуру вакцинации от коронавируса на отдельно созданном пункте, развернутом в Москве.

Сервис Delivery Club открыл собственный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, предназначенный для курьеров. Как сообщает пресс-служба компании, пункт развернули в логистическом хабе, расположенном в Москве.

Отмечается, что компания проводит вакцинацию бесплатно. Для проведения процедуры медицинские специалисты используют двухкомпонентный противокоронавирусный препарат «Спутник V».

Вакцинация является эффективным способом защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщалось ранее, в Петербурге за сутки вакцинировались более 20 тысяч человек. Всего же эту процедуру прошли 888 856 жителей Санкт-Петербурга.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Delivery Club развернул собственный пункт вакцинации от COVID-19 для курьеров
вакцинация курьер коронавирус пункт вакцинации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru