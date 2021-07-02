В Москве зафиксировали случаи заражения «болезнью купальщиков»

Москва, 2 июля. Случаи заражения церкариозом, известным как «болезнь купальщиков», наблюдаются в Москве и Подмосковье после открытия купального сезона в жару.

Москвичи стали обращаться к дерматологам с жалобами на зуд кожи и повышенную температуру. Также у инфицированных по всему телу появляются волдыри. Большинство из обратившихся купались в водоемах со стоячей водой, когда была аномальная жара.

Болезнь развивается из-за церкариев. Это гельминты, которые живут в организме водоплавающих и болотных птиц. Личинки паразитов попадают в воду с пометом птиц и расселяются на подводных растениях. Если человек окажется в подобной воде, то они его атакуют, объяснила дерматолог Инна Петросова в беседе с «Московским комсомольцем».

Купание в неизвестных водоемах может грозить человеку инфекциями. Об этом ранее предупредил иммунолог Владимир Болибок.