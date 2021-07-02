Прокуратура попросила суд запретить Google пропагандировать зацепинг

Москва, 2 июля. Заместитель Московско-Курского транспортного прокурора обратился в судебную инстанцию с требованием запретить Google пропаганду зацепинга.

Рассматривать обращение надзорного ведомства будет Мещанский суд Москвы. Как стало известно, прокуратура провела проверку и нашла в Сети информацию, пропагандирующую такой экстремальный досуг, сообщает источник в правоохранительных органах.

В связи с этим транспортная прокуратура потребовала запретить размещение аналогичных материалов в свободном доступе. Зацепинг — чрезвычайно популярное развлечение в молодежной среде. Смысл экстремального времяпрепровождения в том, чтобы зацепиться за любые выступающие части электричек и поездов и так ехать какое-то время. Зачастую такое поведение заканчивается серьезными травмами или гибелью школьников, а штраф для зацеперов составляет тысячу рублей.

Ранее сообщалось, как мать искалеченного зацепера борется за жизнь мальчика. Мария Петрова рассказала о страшном итоге экстремального увлечения.