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Единый транспортный каркас Москвы сформируют к 2024 году

  /   Обновлено: 02 июля 2021 09:39
Общество
Единый транспортный каркас Москвы сформируют к 2024 году
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 2 июля. Власти Москвы планируют завершить работы по строительству Большой кольцевой линии метро к 2024 году, что позволит сформировать единый транспортный каркас города.

Правительство Москвы может сформировать единый транспортный каркас города к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства российской столицы. По словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, приоритетным направлением развития городской инфраструктуры остается строительство метрополитена.

«Важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему», — уточнил он.

Бочкарев отметил, что к 2024 году власти планируют достроить Большую кольцевую линию метро (БКЛ), открыть движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4 (Московский центральный диаметр). Также будет запущена система скоростных хордовых магистралей.

Как сообщалось ранее, до конца 2023 года в Москве введут в эксплуатацию 24 станции метро. В настоящее время в активной стадии строительства находится 21 станция.

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