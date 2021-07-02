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Власти Москвы рассмотрят запросы о поддержке ресторанов с крупной выручкой

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:49
Общество
Власти Москвы рассмотрят запросы о поддержке ресторанов с крупной выручкой
pixabay.com

Москва, 2 июля. Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы объявил сбор предложений о мерах поддержки от рестораторов, которые не попали в программу помощи.

Руководитель департамента Алексей Фурсин сообщил ТАСС, что сегодня по ряду объявленных правительством Москвы мер поддержки стоит ограничение — выручка заявителей не должна превышать 2 миллиарда рублей в год. В ведомство попросили передать предложения предпринимателей, которые не попали в систему поддержки.

«Когда они поступят, мы будем просчитывать, проговаривать и обсуждать возможные меры поддержки для этого сегмента», сообщил Фурсин.

Правительство Москвы 29 июня утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общепита. В частности, они смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Накануне сообщалось, что в Москве уточнили правила посещения кафе и ресторанов для детей и подростков. С 28 июня рестораны столицы перешли на «антиковидный» режим.

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москва рестораны коронавирус
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