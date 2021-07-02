Синоптик Тишковец назвал сроки возвращения жары в Москву

Москва, 2 июля. Жителей Москвы жара до 28–32 градусов ожидает со среды следующей недели. Температура превысит климатическую норму до семи градусов.

В российскую столицу со среды вернется настоящее лето. Но эта жара будет отличаться от июньской, так как сейчас в мегаполис придет прохладный скандинавский антициклон. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, информирует ТАСС.

Метеоролог рассказал, что москвичей этим летом ждет в три раза больше солнечных дней, чем обычно. На выходных температура воздуха будет достигать 27 градусов тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в июле в Москве ожидается неординарная погода. Он отметил, что в городе будут как жаркие, так и прохладные дни.