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Около 25 новых станций метро планируют открыть до конца 2023 года в Москве
Общество
Около 25 новых станций метро планируют открыть до конца 2023 года в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 июля. Уже 21 станция метро находится в активной стадии строительства. До конца 2023 года стоит задача ввести в эксплуатацию еще 24 станции.

Строительство метро является ключевой программой в строительном комплексе Москвы, так как именно внеуличный транспорт позволяет создавать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, а это влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

По словам Бочкарева, в Москве с 1936 года до 2010 года было построено 178 станций метро, а за десять последних лет появилось 90 наземных и подземных станций. За этот период также в городе было построено 177 км линий метрополитена, включая Московское центральное кольцо.

Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году, а завершение работ запланировано на 2025 год, заявил губернатор области Алексей Текслер. По его словам, сейчас ведется активная деятельность по проектированию метро. К работе подключены специалисты из Москвы.

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