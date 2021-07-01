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Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках

  /   Обновлено: 01 июля 2021 21:03
Экономика
Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках
Невские Новости

Москва, 1 июля. Девелоперы Москвы в первой половине года выставили на продажу объекты в 33 новостройках. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Большинство выставленных под реализацию комплексов представляют массовый сегмент рынка — 17 проектов, статус бизнес-класса у 13 новостроек, три — в премиум-классе. Объектов элитного строительства не было, пишет «Строительная газета»

Итогом первого полугодия стало увеличение предложения в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом акцент был сделан на новинках для массового рынка жилья. Большая часть объектов, 20 комплексов, была выставлена в продажу в I квартале, остальные 13 представили во II квартале 2021 года.

Для того чтобы россияне имели возможность приобрести жилье в новостройках, Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Возможное увеличение Банком России ставки рефинансирования провоцирует новый панический спрос на рынке недвижимости, пишет INFOX. Экономист Василий Колташов назвал странным, что регулятор этот шаг аргументирует необходимостью борьбы с инфляцией.

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жилье недвижимость рынок жилья новостройки
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