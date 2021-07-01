Бизнес-отрасль Москвы с начала года получила субсидий почти на 560 млн рублей

Москва, 1 июля. Столичным предпринимателям с начала текущего года одобрили 500 заявок на субсидии и гранты, их общая сумма составила 559,5 млн рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Среди представителей отрасли наибольшей популярностью пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе, а также за участие в выставках. Таким комментарием поделился глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, в сообщении приводятся его слова.

Экспертная комиссия ранее одобрила 225 заявлений на получение субсидий и грантов для бизнеса, суммарно на 244 млн рублей. Экспортерам было предоставлено 32 гранта в совокупности на 84 млн рублей, а также семь компенсаций на 4,3 млн рублей. Работающие по франшизе 78 компаний получили субсидий на 77,1 млн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил постановление, направленное на поддержку российского IT-сектора. По его положениям, малому и среднему бизнесу будет предоставлена скидка на покупку отечественного ПО, а его разработчикам — субсидия.

О том, как изменилась работа столичных предпринимателей в сфере общепита после введения системы QR-кодов на фоне пандемии, рассказало издание INFOX.