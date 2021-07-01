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СК просит продлить арест казанскому стрелку
Происшествия
СК просит продлить арест казанскому стрелку
sovetsky.tat.sudrf.ru  /  «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

Москва, 1 июля. Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении меры пресечения казанскому стрелку.

СК просит суд продлить арест 19-летнему Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на гимназию №175, до 11 октября. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Молодой человек ранее получил травмы в камере СИЗО. Серьезных повреждений казанскому стрелку удалось избежать. Медики обнаружили у него ушиб мягких тканей, отеки и гематомы. По данному факту инициирована служебная проверка. Причины произошедшего пока не установлены.

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