СК просит продлить арест казанскому стрелку

Москва, 1 июля. Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении меры пресечения казанскому стрелку.

СК просит суд продлить арест 19-летнему Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на гимназию №175, до 11 октября. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Молодой человек ранее получил травмы в камере СИЗО. Серьезных повреждений казанскому стрелку удалось избежать. Медики обнаружили у него ушиб мягких тканей, отеки и гематомы. По данному факту инициирована служебная проверка. Причины произошедшего пока не установлены.