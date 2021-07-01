Синоптик Шувалов объяснил, почему Подмосковью не грозит июльская засуха

Москва, 1 июля. Июльская засуха, которая может наступить в Москве и Подмосковье после аномальной жары, на самом деле региону не грозит.

Ближайшая декада будет довольно сухой и теплой. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Только на основании количества осадков делать выводы о засухе крайне неаккуратно. В предыдущие месяцы в Подмосковье был сделан очень неплохой запас влаги», — объяснил синоптик в эфире «Радио 1».

Погода в течение десяти дней в Московской области будет очень теплой, добавил Шувалов. Однако в эти два-три дня возможны кратковременные дожди.

О засухе ранее предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, недобор по осадкам в июле составит от 10% до 20%.