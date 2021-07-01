Бизнесмена Батурина задержали в Москве

Москва, 1 июля. Правоохранители задержали бизнесмена Виктора Батурина в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество, сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

Незадолго до этого стало известно, что в отношении Батурина возбудили уголовное дело о событиях десятилетней давности. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество из-за попытки получить от сестры Елены Батуриной выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко».

В доме предпринимателя провели обыск. Ожидается, что ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения рассмотрит Басманный суд.